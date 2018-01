La danse sud-africaine interprétée par Rihanna aux Grammys a inspiré ses fans

INSOLITE - La performance de Rihanna à la 60e cérémonie des Grammy Awards n'est pas passée inaperçue. Récompensée du Grammy de la meilleure collaboration rap/chant pour son morceau "Loyalty" avec Kendrick Lamar, la native de La Barbade a également chanté et dansé sur l'un de ses derniers tubes: "Wild Thoughts" avec DJ Khaled.

Une performance scénique durant laquelle la chanteuse s'est adonnée à une danse endiablée inconnue de la plupart de ses fans. La diva a effectué quelques pas charnels où elle faisait rouler ses épaules au rythme des notes de guitare de Santana.

Vous pouvez retrouver l'extrait à partir de 3:20 dans la vidéo ci-dessous:

Une chorégraphie qui a visiblement inspiré et amusé ses fans:

When bae bakes the mozzarella sticks instead of microwaving them pic.twitter.com/mMeDA0iTYB

Me when my pizza arrives pic.twitter.com/kUHdlBjC5h

Le "Gwara gwara"



Cette chorégraphie est en réalité une danse sud-africaine appelée "Gwara Gwara", remise au goût du jour par Rihanna. Et parmi ceux qui connaissaient cette danse, certains s'inquiètent que l'on se l'approprie sans même mentionner ses origines africaines.

NAH. @rihanna is doing a South African dance called #GwaraGwara. Give credit where it's due. Learn how to do it here: https://t.co/8VHp66addx https://t.co/0ougv9F9Cy — OkayAfrica (@okayafrica) 29 janvier 2018

And they ask me why I love @rihanna so much! 🔥🔥🔥 she just did the #GwaraGwara South Africa loves you...😘😘😘 https://t.co/X5Wj0X4ixz — BrownLiqour (@WatEvaYouLyk) 29 janvier 2018