L'opérateur de téléphonie mobile Djezzy relance l’offre post-payée Smart dans ses trois paliers (1300, 2200 et 3300) en intégrant plus d’avantages, plus d’appels et SMS illimités et plus de Data selon un communiqué.

Ainsi, pour 1300 DA, le client bénéficie de l’illimité de Djezzy à Djezzy en appels et SMS avec 120 minutes vers les autres réseaux. Le volume Data est doublé passant de 3Go à 6 Go. Pour l’international, le forfait à 1300 DA permet au client de bénéficier de 300 DA, ce qui lui offre 30 minutes de communications vers 10 destinations à savoir; la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume Uni, la Belgique, Pays-Bas, les Etats-Unis, le Canada, la Chine et l’Inde.

Pour 2200 DA, au-delà de l’illimité de Djezzy à Djezzy (appels et SMS) le client bénéficie de 360 minutes d’appels vers les réseaux nationaux et 30 minutes à l’international vers les destinations citées plus haut ainsi que 20 Go d’internet au lieu de 8 Go.

En souscrivant au palier de 3300 DA, le client profite de l’illimité de Djezzy à Djezzy (appel et SMS), de 600 minutes vers les autres réseaux, de 30 minutes vers l’international et de 30 Go d’internet au lieu de 14 Go. En hors forfait, le client peut également profiter de la gratuité des SMS de Djezzy à Djezzy.

Les conditions de l’offre Smart n’ont pas changé. Les trois forfaits sont disponibles en mode control (forfait plafonné) sans frais supplémentaire. Les avantages du nouveau forfait ne sont pas cumulables. La facturation des appels à la seconde après la première minute indivisible, et les services à valeur ajoutée seront facturés selon lcatalogue en vigueur.

Le client peut choisir son forfait en composant le code USSD *735# et peut à n’importe quel moment activer un forfait data disponible sur le catalogue des offres internet à travers le code USSD *707#. Pour les clients ayant choisi la formule Pack, la période d’engagement dans le contrat est de 12 mois minimum à compter de la date d’activation et la signature du contrat d’abonnement.

Les nouvelles offres sont commercialisées dans toutes les boutiques et les points de vente agrées de Djezzy.

