Les photos givrées de la neige tombée à Ouarzazate, la porte du désert

VAGUE DE FROID - Sous les palmiers, la neige. Ce week-end encore, la neige est tombée dans plusieurs régions du Maroc... Y compris dans l'une où ce phénomène météorologique n'est pas vraiment une norme.

Les habitants de Ouarzazate se sont ainsi réveillés aujourd'hui avec un large manteau blanc recouvrant la ville. Une météo des plus rares pour la "porte du désert". "Nous n’avons pas connu la neige depuis au moins trente ans", s’exclame Zoubir Bouhout, directeur du Conseil provincial du Tourisme de Ouarzazate, cité par nos confrères de Tourisma Post. Ces derniers rappellent par ailleurs que la route de Tichka a été coupée suite à ces précipitations. Il faudra également prévoir des retards et annulations au niveau du traffic aérien.

Des aléas qui pour l'instant ne semblent pas déranger les habitants de la ville et les touristes, qui ont partagé massivement sur les réseaux sociaux des images de ce phénomène météorologique rare dans la région:

Les locaux ont également découvert les plaisirs liés à la neige, comme notamment la réalisation de bonhommes de neige:

Ces précipitations neigeuses pourraient être des plus bénéfiques pour cette zone désertique, comme l'a récemment souligné au HuffPost Maroc Mohammed-Saïd Karrouk, professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. "La neige accompagne le froid, et c’est une très bonne chose pour le désert marocain et pour les oasis en particulier qui se nourrissent de la neige et non pas de la pluie. Les oasis ne se détruisent pas à cause de la sécheresse parce qu’il n’y pleut pas, mais se dégradent lorsqu’il n’y neige plus, comme ce qui était arrivé dans les année 80" , nous avait ainsi expliqué le professeur de climatologie. "Cette neige est finalement un véritable don du ciel!", avait-il conclu.