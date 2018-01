En première année à Harvard, ce jeune tunisien livre ses conseils aux autres qui partagent son rêve (VIDÉO)

Dans une vidéo partagée sur Facebook par l'ambassade américaine en Tunisie, un jeune étudiant Tunisien livre ses conseils aux jeunes tunisiens qui veulent étudier à Harvard ou dans d'autres universités aux États-Unis.

Pour Wassim Marrakchi, tout a commencé au "Competitive College Club (CCC)" à "Education USA", alors qu'il était en première année, au lycée. Il commence alors à envisager de partir étudier aux États-Unis après son baccalauréat.

Pour être accepté à Harvard, ou dans d'autres universités prestigieuses d'Amérique, Wassim a compris qu'un diplôme du secondaire ne suffirait pas, "C'est important de savoir que les études et le lycée ne suffisent pas", atteste-t-il. Entre TIMUN, TedX et volontariat, le jeune homme diversifie ses activités et augmente ainsi ses chances pour être accepté dans les universités américaines.

"Les opportunités sont là, il faut planifier à l'avance, passer les examens nécessaires", a-t-il dit.

Wassim Marrakchi s'y est mis de tout coeur, aujourd'hui il est en première année à Harvard, et il n'hésite pas à encourager ceux qui partagent son rêve.

"Des organismes comme le CCC, l'"Education USA", l'"American Center" ou encore l'Ambassade Américaine et beaucoup d'organismes", énumère-t-il, sont là pour accompagner les jeunes tunisiens qui rêvent de suivre leurs études aux États-Unis. "Je leurs suis vraiment redevable", a-t-il souligné.

Un mot pour la fin? "Si j'y suis arrivé, vous aussi vous pouvez le faire!", assure-t-il, "Je ne suis pas une exception à la règle, car ils cherchent des gens qui sont motivés".

