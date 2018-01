Visite du président français Emmanuel Macron en Tunisie: La Culture ne sera pas oubliée

Alors que le président de la République française Emmanuel Macron effectuera une visite d'État à Tunis mercredi et jeudi, plusieurs personnalités du monde de la Culture l'accompagneront lors de ce voyage.

Le HuffPost Tunisie a ainsi appris que Frédérique Bredin la présidente du Centre National du Cinéma et de l'image réelle accompagnera le président français.

De nombreuses figures binationales ou d'origine tunisienne seront également du voyage: Ce sera le cas du producteur de films Wassim Beji qui n'est autre que le neveu du producteur tunisien Tarek Ben Ammar et qui a produit le film Yves Saint Laurent. Il est à la tête de WY Productions.

Autre figure du monde du Cinéma présente, la talentueuse actrice Hafsia Herzi, une des muses d'Abdelatif Kechiche, césar du meilleur espoir féminin 2008 pour La Graine et le Mulet fera également le voyage.

Dans le domaine littéraire, l'écrivain Saber Mansouri auteur entre autres du livre "Je suis né huit fois" et la journaliste et écrivaine franco-tunisienne Michèle Fitoussi accompagneront le président Emmanuel Macron en Tunisie.

Saber Mansouri est entre autre le fondateur de la collection "Maktaba-Bibliothèque” chez Fayard, une collection ayant pour but de faire connaître des textes inédits de la culture arabo-musulmane. Son essai "Tu deviendras un Français accompli" avait fait polémique en 2011.

Michèle Fitoussi, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, est l'une des figures du magazine féminin ELLE dont elle a été éditorialiste. Elle a écrit plusieurs romans dont le best-seller "la prisonnière" avec Malika Oufkir.

Dans le monde de la musique, la star montante franco-tunisienne Nawel Ben Kraiem. Auteure, compositrice et interprète, elle est également actrice au théâtre et au cinéma.

Enfin, l'universitaire, politologue et sociologue français, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain Gilles Kepel fera parti des personnalités présentes. Professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) et membre de l'Institut universitaire de France. Auteur d'une vingtaine de publications et à la tête de plusieurs ouvrages collectifs, il a également enseigné à l'Université de Columbia à New-York et est un proche du président français Emmanuel Macron.

Selon plusieurs sources à Tunis et à Paris, plusieurs axes de collaborations seront discutés avec différents intervenants de la scène culturelle tunisienne. Une rencontre sera également prévue entre l'écrivaine et journaliste franco-marocaine Leila Slimani, la représentante personnelle pour la Francophonie d'Emmanuel Macron et la commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation et de la recherche scientifique à l'Assemblée des représentants du peuple afin de parfaire ces axes de collaboration apprend le HuffPost Tunisie.

Le président de la République française Emmanuel Macron sera en visite officielle en Tunisie le 31 janvier et le 1er février prochain. Il sera accompagné par une forte délégation d'hommes d'affaires mais aussi plusieurs personnalités politiques.

Plusieurs contrats seront signés entre les deux pays en terme d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de numérique entre les deux pays. Une conversion de dette sera également signée.

La France premier partenaire économique de la Tunisie enverra également une délégation d'une centaine d'hommes d'affaires qui assisteront au Forum Tunisie-France organisé par la Chambre de commerce tuniso-française. Plusieurs axes seront discutés pour rebooster l'économie tunisienne: Appui au Numérique, aux PME-PMI et à la formation professionnelle seront au programme.

