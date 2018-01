Casablanca: un bus percute la façade extérieure d'un café à Aïn Harrouda

ACCIDENT - Un bus M'dina Bus de la ligne 800 a percuté ce lundi 29 janvier la façade d'un café à Aïn Harrouda, à l'entrée de Casablanca. Si aucune victime n'est à déplorer, le conducteur du bus est revanche blessé et les dégâts matériels de l'incident sont considérables.

Selon un communiqué de presse de M'dina Bus, le chauffeur se dirigeait vers le terminus de sa ligne pour commencer son service, à 6H du matin. Il aurait alors perdu le contrôle du véhicule et dévié de son chemin avant de percuter la façade extérieure du café "Le Citoyen", encore fermé à cette heure là.

La même source affirme par ailleurs qu'il n'y a aucune victime à part le chauffeur, contrairement à ce qu'ont affirmé plusieurs médias. Le chauffeur a été transféré à l'hôpital Moulay Abdellah de Mohammedia. Il devrait être entendu par la police et une analyse technique du véhicule sera effectuée afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident, encore indéterminées pour l'heure.

Ce nouvel accident intervient un mois après celui d'un bus de la même compagnie qui avait renversé plusieurs piétons à Casablanca, suite à une perte de contrôle du véhicule par le chauffeur, et fait plusieurs blessés.