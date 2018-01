Alerte Météo: Un début de semaine très pluvieux

MÉTÉO - Ce n'est pas encore le moment de ranger les parapluies. Selon un bulletin spécial de la Direction de la météorologie nationale (DMN), de fortes averses orageuses sont attendus aujourd'hui et demain dans plusieurs régions du pays.

Ainsi, et dès 15h00, aujourd'hui, jusqu'au lundi à 9h00, les provinces de Midelt, Errachidia, Tinghir, Zagora, Boulemane et Figuig connaîtront de fortes pluies avec risque de grêle, tandis que les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Fnideq-M'dieq, Sefrou, Taza et Guercif connaîtront, durant la même période, des pluies ou averses localement modérées. De la neige est attendue également lundi à Ouarzazate, précise la DMN.

Côté températures, il fera très froid avec des minimales variant entre -6 ° et 0 °C sur les reliefs de l’Atlas, 1 ° et 7 °C sur le Rif, les versants sud-est, les hauts plateaux orientaux, le Saïss, les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rhamna, les plaines intérieures et le nord-est des provinces du Sud, et entre 8 ° et 12 °C sur le sud du pays.