Jeux africains de la Jeunesse: le gouvernement accorde 70 millions USD au comité d'organisation

Le gouvernement algérien a accordé 70 millions de dollars au Comité d’organisation des 3es Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018), prévus du 19 au 28 juillet prochain en Algérie, a annoncé dimanche le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali.

"Répondant aux orientations du Président de la République, le gouvernement algérien a accordé une enveloppe de 70 millions de dollars au Comité d’organisation des 3es jeux africains de la Jeunesse 2018 pour la réussite de cet évènement", a indiqué Ould Ali lors de son allocution à l’ouverture de la réunion de coordination des chefs de mission des délégations africaines pour les JAJ-2018 à l'hôtel Mercure à Alger.

Le ministre en sa qualité du président du Comité d'organisation des 3es Jeux africains de la jeunesse (COJAJ), a présidé cette réunion en présence des présidents de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) et de l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), des chefs de mission des délégations africaines et représentants des fédérations nationales et Confédérations sportives africaines.

"Je remercie également l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) pour avoir accordé un montant d’un (1) million de dollar au Comité d’organisation des JAJ-2018 d’Alger (COJAJ). Nous allons entreprendre tous les moyens et voies permettront de donner une réelle dimension à cet évènement et offrir ainsi à l’Afrique une meilleure organisation", a dit le ministre.

Ces réunions porteront sur les préparatifs des JAJ prévus en Algérie du 19 au 28 juillet ainsi que sur la finalisation du programme général des différentes compétions, outre des questions liées au transport, à l'hébergement et aux accréditations.

Les travaux de la matinée verront également l'allocution des présidents par intérim de l'ACNOA, Mustapha Berraf et de l'UCSA, l'Egyptien Mohamed Nacer, ainsi que la wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Il sera l'occasion également de présenter le rapport de la commission technique de l'ACNOA ainsi que la présentation du Comité d'organisation des JAJ-2018 (COJAJ).

Les présidents des délégations africaines visiteront à partir de ce dimanche (15h00) les différents sites retenus pour les Jeux, en premier lieu, le village des athlètes et les infrastructures sportives.

Cette édition des JAJ sera qualificative pour certaines disciplines aux jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en Argentine (8-18 octobre prochain). La première édition des JAJ s'est tenue au Maroc en 2010, et la deuxième a eu lieu au Botswana en 2014.

