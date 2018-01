Ce détail du casting pour le "West Side Story" de Spielberg n'est pas passé inaperçu

Un petit détail pour un grand changement. Steven Spielberg a annoncé le 26 janvier vouloir réaliser un remake du célèbre film des années 60 "West Side Story". Le cinéaste de 71 ans est à la recherche de jeunes acteurs pour les premiers rôles et un détail dans l'annonce de casting marque déjà une différence de taille avec le film de 1961: des comédiens latinos vont jouer les personnages latinos.

Dans le film de Robert Wise et Jerome Robbins sorti en 1961, Maria et Bernardo, deux des personnages principaux censés être portoricains, sont joués par l'américain George Chakiris et l'ukrainienne Natalie Wood. Tous deux ont dû se maquiller afin de foncer leur couleur de peau et passer pour des "latinos". Même l'actrice porto-ricaine Rita Moreno a dû se grimer pour avoir un teint plus foncé, expliquait-elle l'an dernier.

Cette fois-ci, dans l'annonce de casting, il est bien précisé que Maria, Anita et Bernardo sont latinos, et que Tony (voir ci-dessous) est caucasien. L'annonce précise aussi que les candidats devront avoir entre 15 et 25 ans, devront savoir chanter, et que savoir danser est un plus.

Une décision plutôt réfléchie alors que l'appropriation culturelle est vivement critiquée ces dernières années et encore d'avantage ces derniers mois, que ce soit dans le cinéma ou dans la culture populaire. Rihanna, par exemple, avait été vivement critiquée en apparaissant "déguisée" comme la reine égyptienne Néfertiti. De même pour Beyoncé et Coldplay dans leur clip "Hymn For The Weekend" tourné en Inde.



Natalie Wood en 1960.



George Chakiris en 1980.



Anita, jouée par Rita Moreno.

Le premier film "West Side Story", lui-même adapté de la comédie musicale du compositeur Leonard Bernstein, avait glané dix Oscar et marqué une génération. Cette histoire est une adaptation de "Roméo et Juliette" située dans le quartier de Lincoln Square, à Manhattan.

"Les Jets, une bande de rues typiquement "américaine", s'oppose aux Sharks, un groupe de jeunes Porto-Ricains. Le chef des Jets, Riff, jure de nettoyer les rues de la présence des Sharks, que dirige Bernardo. Mais un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo".

C'est la première fois que Steven Spielberg va réaliser un film musical.

