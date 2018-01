CHAN 2018: Le Maroc se qualifie pour les demi-finales (et décroche un record)

FOOTBALL - Nouvelle réussite pour le onze national dans ce Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2018. En s'imposant face à la Namibie par 2 buts à 0, le Maroc vient d'arracher son ticket pour rejoindre les demi-finales de la compétition organisée par le Maroc.

Dans ce match très attendu et disputé à Casablanca au Complexe sportif Mohammed V, les 2 buts ont été marqués par Ayoub El Kaabi à la 36e minute, et par Salaheddine Saidi à la 55e minute.

En marquant le premier but de cette rencontre, l'attaquant Ayoub El Kaabi entre par ailleurs dans l'histoire du CHAN puisqu'il bat le record de buts en une édition de la compétition. L'attaquant de la Renaissance Sportive de Berkane a en effet marqué 6 buts depuis le début de ce CHAN (avec un doublé contre la Mauritanie, un triplé contre la Guinée et un but contre la Namibie), détrônant ainsi le Zambien Given Singuluma, détenteur d'un record de 5 buts marqués lors de l'édition 2009.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux journalistes sportifs internationaux ont salué en lui l'homme du match, comme ici avec les représentants de RFI, L'Équipe ou encore du site Mauritanie Foot, dont le fondateur voit dans Ayoub El Kaabi le "candidat naturel pour faire le voyage de la Russie avec Herve Renard".

Sixième but pour El Kaabi lors du #TotalCHAN2018 . À suivre vraiment... https://t.co/PRwhCicEI0 — Herve Penot (@hpenot_lequipe) 27 janvier 2018 Avec son 6e but, Ayoub El Kaabi bat le record de réalisations du Zambien Given Singuluma sur une édition du Championnat d'Afrique des nations #CHAN2018 #Maroc #MARNAM — KALFA David (@DavidKalfa) 27 janvier 2018 El Kaabi candidat naturel pour faire le voyage de la Russie avec Herve Renard a marqué un doublé contre la Mauritanie , un triplé contre la Guinée , muet contre le Soudan.

L'attaquant de Berkane retrouve sa vitesse de croisière et envoie pour l'instant son pays en 1/2 ! pic.twitter.com/WhO7qU23nv — Lassana Camara (@lassanawelt) 27 janvier 2018

Les Lions de l’Atlas connaîtront leurs adversaires à l’issue du match qui opposera, ce dimanche 28 janvier, le Congo à la Libye.