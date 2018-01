SÉRIES TÉLÉ - L'hiver est là, et il va encore durer... Depuis la fin de la saison 7 de "Games of Thrones", à la fin du mois d'août 2017, les fans de l'une des séries événements de la dernière décennie prennent leur mal en patience. S'il a rapidement été annoncé que l'ultime saison censée répondre à toutes leurs interrogations n'arriverait pas tout de suite et même pas avant 2019, aucune date de diffusion n'a encore été officiellement confirmée par HBO.

Mais peut-être Maisie Williams vient-elle de mettre un terme à cet insoutenable suspense. Dans une interview accordée au tabloïd britannique Metro, celle qui incarne Arya Stark dans la série et qui prête sa voix à un personnage du dernier film d'Aardman Animation, évoque ainsi ses projets... et notamment la dernière saison de "Game of Thrones".

"Ne surtout pas se précipiter"

"On termine le tournage en décembre, et le premier épisode sera diffusé en avril", explique-t-elle. Avril 2019 donc, une date qui semble logique étant donnée que la quasi-totalité des saisons jusqu'alors commençaient à cette période (à l'exception de la 7, repoussée à l'été). Et l'actrice de poursuivre: "Cela laisse quatre mois pour perfectionner ces énormes épisodes. Beaucoup de choses vont se passer au moment du montage final."

Elle s'étend également sur l'importance de prendre son temps pour parfaire ces ultimes moments de l'une des séries les plus marquantes des dernières années. "Il ne faudrait surtout pas avoir envie de se précipiter pour cette saison. Nous devons à notre public et à nos fans de mettre au service de cette ultime saison le meilleur de nos capacités."

Maisie Williams, 20 ans, évoque également au cours de cet entretien l'avenir qu'elle envisage pour son personnage, l'un des plus imprévisibles de l'univers créé par George R. R. Martin. "J'ai toujours dit que je voulais qu'elle finisse par trouver la paix", explique-t-elle. Les choses qui la guident au travers de son histoire ont toujours été aigres, tordues, agressives... J'aimerais vraiment qu'elle se retrouve et qu'elle puisse se débarrasser de toute cette aigreur, de cet esprit de vengeance qui l'ont toujours accompagnée. J'aimerais qu'elle soit heureuse."