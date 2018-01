Le Vatican: Les sept moines de Tibhirine tués en 1996 reconnus martyrs en vue de leur béatification

Les sept moines de Tibhirine assassinés en Algérie en 1996 ont été reconnus martyrs en vue de leur béatification, selon un décret publié samedi par le Vatican.Les sept moines de Tibéhirine assassinés en Algérie en 1996 ont été reconnus martyrs en vue de leur béatification, selon un décret publié samedi par le Vatican.

Les frères Christian, Bruno, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel avaient entre 45 ans et 82 ans. Le Vatican a reconnu le martyre de Pierre Claverie, membre de l'Ordre des frères prêcheurs, et de 18 religieux et religieuses, "tués par haine de la foi, en Algérie de 1994 à 1996", précise le décret du Vatican.



Les sept moines trappistes français font partie d'un groupe de 19 "martyrs" tués en Algérie entre 1994 et 1996 - dont l'ancien évêque d'Oran Pierre Claverie - qui vont être béatifiés.

Début janvier le Pape François avait répondu favorablement à la demande de l’église d'Algérie, rapportait alors l'AFP.

Le moine trappiste français Thomas Georgeon, cité par l'agence, "postulateur" (avocat) de la cause, dans un entretien au mensuel en ligne "Mondo e missione", de l'Institut pontifical des missions étrangères a indiqué que les évêques algériens souhaitent que la béatification puisse être célébrée en Algérie, à Oran, diocèse de l'ancien l'évêque d'Oran Pierre Claverie.

Pour ce moine français, "rendre hommage aux 19 martyrs chrétiens signifie rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie en Algérie dans les années 90", estimant que le dossier ouvert en 2006 avait avancé rapidement.

La nouvelle de leur prochaine béatification avait été confirmée par le Pape François, qui a reçu le 1er septembre dernier au Saint-Siège, l'archevêque d'Alger, Mgr Paul Desfarges, accompagné de Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran, et du père Thomas Georgeon, postulateur en béatification auprès du Vatican à Rome, avait indiqué en octobre dernier le journal Reporters.

