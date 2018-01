Agadir: La police intensifie les recherches pour appréhender le tueur de sans-abris

ENQUÊTE - L'affaire fait grand bruit dans la région d'Agadir, au point que des médias espagnols se soient emparés du sujet. Un supposé tueur en série aurait pris pour cible des sans-abris, indique une dépêche de l'agence de presse ibérique EFE, citant des sources sécuritaires locales.

Si l'agence précise qu'il n'y a aucun signe d'utilisation "de balles ou d'armes", elle ajoute que "pour le moment, les services de sécurité enquêtent sur le nombre de victimes probables et sur le" modus operandi "utilisé". Selon plusieurs médias locaux, le tueur aurait obéi à une même démarche au moment d'assassiner les 7 victimes dénombrées dans la région, notamment à Inezgane et plus récemment à Marrakech: "il surveillait un sans-abris, attendant qu'il se soit endormi, avant de lui briser le crâne à l'aide d'une grosse pierre et de dissimuler le cadavre sous des guenilles".

S'il n'a toujours pas été appréhendé, le tueur aurait cependant été identifié par la police, révèle le journal Al Massae dans son édition de ce 27 janvier.Une identification permise par les témoignages recueillis par des sources policières auprès de plusieurs sans-abris appréhendés dans le cadre de cette enquête.

Le journal Al Ajbar affirme que tous les assassinats ont été commis durant le dernier mois, tandis que Assabah souligne pour sa part que, selon les investigations menées, le présumé coupable pourrait ne pas être en réalité un "tueur en série", mais un individu animé par "un désir de vengeance", suite à un viol collectif dont il aurait été la victime.