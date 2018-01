HARCÈLEMENT AU TRAVAIL - Pour fixer des limites claires et éviter les abus, David Schwimmer, connu pour avoir interprété le rôle de Ross Geller dans la série "Friends", a lancé une campagne contre le harcèlement au travail. Partagée sur les réseaux sociaux, "That's Harrassement" ("C'est du harcèlement") s'inspire de faits réels pour montrer des situations de harcèlement sexuel dans le cadre du travail.

Dans ces vidéos qui durent entre 30 secondes et 5 minutes, sobrement titrées "Le collègue", "Le politicien" ou "Le patron", comme celles publiées ce vendredi 26 janvier sur la page Facebook qui promeut la campagne, David Schwimmer et le réalisateur Sigal Avin montrent des situations où il n'est pas permis de douter.

En effet, après l'émergence de très nombreux témoignages de harcèlement sexuels, provoqués par l'affaire Weinstein aux États-Unis et le lancement du mouvement "Me Too", de nouvelles polémiques ont vu le jour dénonçant des témoignages qui confondaient maladresse et harcèlement sexuel.

La campagne lancée en mars 2017 a été inspirée d'une série de vidéos diffusées en Israël. L'ex-star de "Friends" a repris les situations représentées dans ces clips pour les rendre plus accessibles au public américain. Et pour ce faire, il a même interprété le rôle d'un patron en plein abus de pouvoir.

Il n'est pas la seule célébrité à avoir pris part à cette campagne contre le harcèlement. Le mannequin Anna Van Patten a également joué le rôle d'un modèle, dans une vidéo particulièrement dérangeante (et dont le contenu peut choquer) aux côtés de Bobby Cannavale ("Boardwalk Empire").