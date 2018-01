CHAN 2018: Face à la Namibie, voici la composition de l'équipe nationale marocaine

FOOTBALL- Peu avant le coup d'envoi de la rencontre attendue Maroc-Namibie, à 16h30, un match disputé dans le cadre des quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé le 11 titulaire de l'équipe nationale marocaine:

Ont ainsi été sélectionnés sur le terrain Anas Zniti (gardien de but), Abdeljalil Jbira, Badr Benoun (capitaine), Jawad El Yamiq, Mohamed Nahiri, Salaheddine Saïdi, Badr Boulehroud, Walid El Karti, Ismaïl El Haddad, Achraf Bencharki et Ayoub El Kaabi. L'équipe défendra les couleurs du Maroc sous la houlette de l'entraîneur Jamal Sellami.

Sur leurs comptes Twitter, la chaîne Arryadia et la FRMF ont partagé des images d'ambiance avant match, dont "la fameuse danse de l'équipe de la Namibie avant l'échauffement":

Le match, qui se disputera à Casablanca au Complexe sportif Mohammed V, sera transmis en direct sur Arryadia (TNT) et Al Aoula (TNT), et de nombreuses autres chaînes citées par le site spécialisé des Lions de l'Atlas: BeIn Sports HD1, Crtv Cameroun, Ortb Bénin, RTB Burkina Faso, RTI Côte d’Ivoire et sur la chaîne sénégalaise RTS.