Emilia Drewniak / EyeEm via Getty Images

Des averses de pluie, accompagnées parfois d’orage et de grêle, affecteront les régions côtières et proches-côtières de l’Ouest et du centre-ouest à partir de cet après-midi”, indique un Bulletin météo spécial émis ce samedi 27 janvier 2018 par l'office national météorologique.

Les wilayas concernées sont Tipaza (ouest), Ain Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Oran, Ain Temouchent, Sidi Bel Abbes et Tlemcen.

Les intempéries se poursuivront jusqu’à demain, dimanche à 9h00, précise l’ONM, qui met en garde contre de fortes rafales de vent sous orages.

Les cumuls de pluie estimés atteindront ou dépasseront localement les 30 mm durant la validité de ce bulletin.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.