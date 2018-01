"BarBar", ce clip devenu viral qui fait du bien à la Somalie

INTERNET - Une musique entraînante, des petits pas de danse faciles à retenir, de l'auto-dérision et un pays qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir chanter: le clip "BarBar" de l'humoriste somalien OOMAAR met son pays sur le devant de la scène musicale avec un titre qui a fait plus de deux millions de vues sur Youtube en moins d'un mois. Alors que le contexte est particulièrement difficile pour la population, "BarBar" a eu le mérite de faire un peu danser et rire les Somaliens et de prendre les rennes d'Internet et de ces challenges.