Sept terroristes tués au sud de Khenchela (MDN)

Des éléments de l'armée ont tué vendredi 26 janvier 7 terroristes lors d'une embuscade au sud de Khenchela, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

L'opération a eu lieu dans la zone d'El Rakhouche, commune de Chechar et a permis de récupéré une quantité d'armes et de munitions: 5 kalachnikovs, un fusil à lunette, un fusil Simonov, 14 chargeurs garnis de munition et 4 grenades.

Le MDN n'a pas encore donné d'autres détails concernant l'identité des terroristes tués.

