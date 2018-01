Le musée Mohammed VI se dote de trois oeuvres de l'artiste marocain Mohamed Kacimi

ART - Les collections du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat s’enrichiront de trois œuvres du peintre marocain, feu Mohamed Kacimi. Un don de la mécène Christine Boutboul, qui a été formalisé, ce vendredi, lors d'une cérémonie au siège de l'ambassade du Maroc à Paris.

L’acte relatif a ce don a été signé, en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, par Christine Boutboul et Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées.

"Je me réjouis de restituer ces œuvres qui sont assez importantes et qui même si elles ne sont pas immenses par rapport à de grandes toiles, sont le début d'une série importante, celle des Atlassides et des conteurs", a confié la mécène à la MAP, rappelant qu'elle a eu l'occasion de travailler avec Kacimi du temps où il menait sa carrière internationale. "Pour un musée national, il me semblait légitime" qu'il détienne ces trois peintures, a-t-elle souligné.

Pour sa part, Mehdi Qotbi s'est félicité de cette initiative qui, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre l'encouragement au don. "Il s'agit de trois œuvres d'un des grands artistes marocains", a-t-il dit à la MAP, appelant tous les Marocains à "œuvrer pour la promotion de cette culture de partage et de don". Chakib Benmoussa s'est de son côté réjouit de cette "contribution importante de nature à enrichir les collections des musées marocains", soulignant à son tour que "la culture du don doit être cultivée par tous".

Mohamed Kacimi, décédé en 2003 des suite d'une hépatite C, est un des artistes marocains les plus célébrés au Maroc et à l'étranger. Depuis le début du mois de janvier, plus de 70 de ses oeuvres inédites sont à découvrir à Marrakech à l'occasion de l'exposition "Un parfum de liberté"

Visite de travail

Par ailleurs, Mehdi Qotbi est revenu sur le bilan de sa visite de travail à Paris, entamée lundi dernier, et au cours de laquelle il a eu des entretiens avec les responsables d"institutions intervenant dans le domaine de la culture et des arts. Ce dernier a notamment tenu une réunion avec la Directrice du musée national Eugène-Delacroix, Dominique De Font-Réaulx, pour aborder l'exposition prévue en 2020 au Maroc et qui sera consacrée au peintre français.

Il a, d'autre part, précisé que l'année 2019 sera placée sous le signe de l'impressionnisme au Maroc, expliquant que c'est la première fois que le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat abritera une exposition dédiée à ce courant.