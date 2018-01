À force de dire qu'il "parle arabe", Laurent Wauquiez a dû le prouver (VIDÉO)

POLITIQUE - Pour ceux qui l'ignoraient encore, Laurent Wauquiez parle l'arabe et il ne se prive jamais de le rappeler. Interpellé à plusieurs reprises sur ses positions musclées en matière d'immigration lors de son passage ce jeudi dans L'Emission Politique, le président des Républicains s'est défendu à deux reprises en vantant ses talents linguistiques.

Lors d'un déplacement en Lozère où des bénévoles s'organisent pour venir en aide aux migrants, l'un d'entre eux l'a interrogé sur le décalage entre sa foi chrétienne et son refus d'accueillir les réfugiés. "Comment on peut avoir été maire du Puy-en-Velay et avoir une position aussi dure sur les migrants?", lui a-t-il lancé. Réponse (étonnante) de Laurent Wauquiez: "Bien sûr que je suis pour l'échange, je parle arabe."

Idem à l'occasion d'un échange tendu avec une psychanalyste franco-marocaine qui lui reprochait de stigmatiser les musulmans. "J'ai appris l'arabe", a-t-il plaidé comme s'il s'agissait d'un sésame anti-islamophobie.

À force de le répéter, le président des Républicains s'est exposé à la curiosité de ses interlocuteurs. En fin d'émission, les présentateurs de l'Emission politique l'ont mis au défi de s'exprimer en arabe. Un défi que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accepté de relever, comme le montre notre vidéo ci-dessus.

"Ahlan wa sahlan" ("Bienvenue"), a-t-il déclaré à deux reprises avant d'ajouter "Darrast el fousha fi madinat el kahyra" ("j'ai étudié l'arabe dans la ville du Caire") puis "Achtaghalt fi sifarat faranciya" ("j'ai travaillé à l'Ambassade de France"). Au début des années 2000, alors élève à l'Ena, Laurent Wauquiez avait en effet séjourné plusieurs mois en Egypte où il a effectué un passage à l'ambassade de France au Caire.

Cette démonstration n'a pas échappé au Front national, très mobilisé ce jeudi soir sur les réseaux sociaux pour dénoncer le braconnage du chef de file des Républicains sur leurs thématiques.

Wauquiez m’a fasciné une fois ce soir : lors de son interview en langue arabe.

Il aurait peut-être pu ajouter dans cette langue qu’il refusait toute alliance avec le FN et qu’il avait changé d’avis sur le mariage gay.

Que Les Républicains le gardent longtemps.#LEmissionPolitique — Julien Sanchez (@jsanchez_fn) January 25, 2018

Entre un Macron qui s’exprime en anglais et un Wauquiez qui parle en arabe, les Français sont servis. #LEmissionPolitique — Gaëtan Dussausaye (@G_Dussausaye) January 25, 2018

