Un hôtel tunisien classé parmi le top 25 des hôtels "tendance" en Afrique en 2018 selon TripAdvisor

L'hôtel 5 étoiles tunisien La Badira a été classé par le site spécialisé TripAdvisor parmi le top 25 des hôtels "tendance" en Afrique en 2018 selon "le choix des voyageurs".

La Badira fait partie d'une liste de 25 hôtels dont 8 se situent à l'Île Maurice, 5 en Afrique du sud, 4 au Maroc, 2 en Tanzanie, 2 au Kenya, 2 à Madagascar et un au Mozambique.

Situé à Hammamet dans le gouvernorat de Nabeul, l'hôtel avait déjà remporté en 2016 le prix du "Best Luxury New Hotel" au World Luxury Hotel Awards de Doha.

Il s'agissait de la première fois qu'un hôtel tunisien remporte ce prix, qui existe depuis 2007, et ce à l'occasion de la 10eme édition du World Luxury Hotel Awards.

L'hôtel La Badira, qui était nominée dans 3 catégories, était en lice comme d'autres hôtels prestigieux du continent à l'instar du The Robertson Small Africa en Afrique du Sud, les deux hôtels marocains Sofitel Marrakech Lounge & Spa et le Sofitel Marrakech Palais Imperial, The George à Lagos au Nigeria, The Regency Hotel au Koweït, Golden Tulip Galleria Hotel de Beyrouth.

Selon les voyageurs de TripAvisor, aucune ville tunisienne ne fait partie des "destinations tendance" de l'année 2018. Sur les 10 villes sélectionnées, il n'y a que deux villes africaines: Nairobi au Kenya et Casablanca au Maroc.

Les destinations tendances de l'année 2018 -en plus de Nairobi et Casablanca- selon le site sont: Ishigaki au Japon, Kapaa à Hawaï, Halifax en Nouvelle-Écosse, Dantzig en Pologne, San José au Costa Rica, Riga en Lettonie, Rovinj en Croatie et Nerja en Espagne.

