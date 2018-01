En Libye, des migrants sont torturés et filmés pour faire payer les familles

LIBYE - Les images sont insoutenables. CNN et la RTBF publient, jeudi 25 janvier, plusieurs vidéos montrant des migrants soudanais kidnappés, torturés et filmés en Libye. Des images envoyées aux familles des victimes pour qu'elles payent les rançons.

On y voit plusieurs hommes allongés torses nus, face contre terre. Un geôlier hurle et leur demande de se retourner pour que leurs visages soient bien filmés. On entend également des injonctions à "envoyer l'argent." Dans la vidéo, les détenus sont frappés et portent des marques de torture sur le corps.

La RTBF a également eu accès à l'une de ces vidéos. "On y découvre des coups de bâton sur un dos à la peau déjà bien mal en point, ou, plus épouvantable encore pour autant qu'il soit possible d'établir une gradation dans l'horreur, des gouttes d'un liquide en feu versées sur le corps nu d'un homme qui hurle sa douleur", écrit le média belge.

Arrestation d'un groupe de ravisseur

Des vidéos qui ont alerté un groupe armé loyal au gouvernement d'union nationale libyen. Ils ont annoncé mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais, près de Syrte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. "Il s'agit d'une bande composée de cinq Libyens et d'un Palestinien (...) qui ont torturé huit migrants qui sont actuellement soignés à l'hôpital Ibn sina" à Syrte, précise ce groupe armé qui avait combattu les jihadistes de l'Etat islamique à Syrte aux côtés des forces du gouvernement d'union nationale.

Devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentant de rejoindre l'Europe par la mer, la Libye est souvent sous le feu des critiques pour des abus contre les migrants.

Un documentaire choc de la chaîne américaine CNN, diffusé en novembre 2017, montrant des migrants africains vendus "comme des esclaves" en Libye avait ravivé les critiques sur la situation des migrants dans ce pays. En 2017, au moins 3116 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dont 2833 au large de la Libye, selon un décompte de l'Organisation internationale pour les migrations.