Donald Trump s'en tient pour une fois à son prompteur à Davos, mais ne lâche rien sur le fond

DAVOS - Ceux qui sont venus pour le scandale ont été déçus. Pas de bon mot, pas d'attaque directe, pas d'accusation... Le Président Donald Trump a montré au Forum économique de Davos un visage maîtrisé, à défaut d'être consensuel, qu'on ne lui connaissait pas vraiment.

"America first", bien sûr, mais pas une Amérique isolée, ni agressive. "Je ferai toujours passer l'Amérique d'abord, tout comme les dirigeants d'autres pays devraient le faire aussi. Mais l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique seule", a-t-il déclaré.

"America First" (l'Amérique d'abord) n'équivaut pas à un isolement des Etats-Unis, déclare Donald Trump au #wef18 https://t.co/2R7F5pgDDY pic.twitter.com/emLmI4rUJ0 — RTSinfo (@RTSinfo) 26 janvier 2018

Mais gare aux apparences. Si le président américain a mis les formes, il n'a rien lâché sur le fond, comme on a pu s'en rendre compte après le discours, avec une petite attaque en règle contre les "fake news media", huée par l'assistance.

Trump à Davos, c'est d'abord un panégyrique de sa propre politique économique. "La bourse bat record sur record et a ajouté 7 billions de dollars de nouvelle richesse depuis mon élection", s'est-il félicité, ajoutant la création de 2,4 millions d'emplois.

Mais Trump à Davos, c'est quand même placer les intérêts américains au-dessus de tous les autres. S'il s'est rarement exprimé si longuement en faveur du libre échange, il en a clairement défini les limites, dénonçant les pratiques déloyales d'autres pays, programmes protectionnistes et subventions publiques, visant la Chine sans la mentionner.

Davos : " Nous soutenons le commerce libre, mais il faut qu'il soit équitable et réciproque. Les Etats-Unis ne vont plus fermer les yeux devant les pratiques économiques inéquitables, y compris le vol massif de propriétés intellectuelles", promet Trump pic.twitter.com/hYprGvxDxH — franceinfo (@franceinfo) 26 janvier 2018

L'Allemagne a aussi dû se sentir visée quand Trump a abordé la question de la sécurité internationale, même si elle n'a pas non plus été mentionnée. En invitant chaque état à investir dans sa défense militaire, comme les Etats-Unis, et, surtout, à la prendre en charge, Angela Merkel y a forcément entendu une référence à son armée.

En mars 2017, Trump ne tournait pas autant autour du pot lorsqu'il twittait que de "vastes sommes d'argent sont dues à l'Otan et aux Etats-Unis pour la puissante, et très coûteuse, défense qu'ils fournissent à l'Allemagne!".

Davos : "Notre sécurité commune exige que chacun mette sa part. Nous avons fait des efforts historiques pour unifier toutes les nations civilisées dans notre campagne pour dénucléariser la péninsule coréenne", explique Trump pic.twitter.com/1dTtb0Ri0k — franceinfo (@franceinfo) 26 janvier 2018

Il a aussi vanté son programme de baisse des impôts et la suppression de nombreuses réglementations, y compris environnementales, pour faciliter la vie des entreprises et garantir une énergie peu chère aux Américains.

Une victoire sur les "bureaucrates non élus" qui imposent des régulations "anti-business et anti-travailleurs, sans vote, sans débat législatif, et sans véritable responsabilité", qui n'est pas sans rappeler le vocabulaire des Brexiters pour désigner Bruxelles. Cette fois, ce sont les démocrates qu'il a visé.

Et l'immigration? Ce n'est pas parce qu'il est à Davos, haut lieu de la mondialisation où une bonne part des nationalités de la Terre sont représentées par les 3000 participants, qu'il a mis de l'eau dans son vin.

"L'Amérique est une économie de pointe mais notre système migratoire est bloqué dans le passé. Nous devons remplacer notre système actuel d'immigration étendue à la famille par un système d'admission basé sur le mérite, qui sélectionne les arrivants sur leur capacité à contribuer à l'économie."