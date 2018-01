"Bande de bi*es", la pub très crue contre les agressions sexuelles

VIOLENCES - "Un bon coup dans les couilles, c'est tout ce qu'il méritait". Des phrases choc pour des images choc; "Bande de bites" est un spot publicitaire créé pour l'application Handsaway, qui aide les femmes à lutter contre les agressions sexistes. En fond sonore, des témoignages de femmes, victimes de harcèlement et/ou de violences dans la rue. En image, des pénis en chasse.

La vidéo peut "choquer un public non averti", est-il annoncé au début de la vidéo, visible en tête d'article. En effet, si les premières images du spot publicitaire illustrent une soirée animée dans un bar, la suite est beaucoup plus surprenante: trois pénis se détachent de leurs propriétaires et se ruent hors du bar pour entamer une chasse dans la ville.

"Au début ça allait, c'était quelques regards, ça draguait gentiment, mais comme je ne les ai pas calculé, ça a dérapé", commente une jeune femme dans un premier témoignage. Au fur et à mesure que les trois appendices poursuivent leurs course effrénée -tout juste ralentie pour pouvoir profiter du moindre orifice à leur portée- les témoignages se succèdent, de plus en plus forts, de plus en plus frappant. Avant que les trois pénis ne disparaissent, à la poursuite d'un chien errant.

"82% des Françaises ont subi le harcèlement de rue avant leurs 17 ans. Continuons à dénoncer les agissements de cette minorité d'hommes dont sont victimes une majorité de femmes", conclut le spot publicitaire.

HandsAway est une application lancée en octobre 2016 qui permet d'alerter, de témoigner et d'échanger autour des agressions sexistes, de la remarque ou l'insulte à l'agression sexuelle en passant par un regard trop insistant.

