Tétouan: Arrestation d'un homme ayant commis le meurtre de quatre membres de sa famille

FAIT DIVERS - Les services de police ont arrêté un homme ayant assassiné, ce jeudi à Tétouan, quatre membres de sa famille, indique un communiqué des autorités locales.

La même source précise que le mis en cause s'était rendu au domicile familial, dans le quartier de Boussafou, où il a agressé à l'arme blanche des membres de sa famille, provoquant la mort de sa mère, de son frère et de deux neveux. La mère de ces derniers et soeur du prévenu a pour sa part été blessée, puis transférée à l’hôpital Saniat Rmel afin de recevoir les soins nécessaires.

L'agresseur souffrait de troubles psychiques, selon les premiers éléments de l’enquête et les témoignages des voisins, recueillis par le journal local Press Tétouan. Le journal en ligne précise que l'homme se serait rendu de lui-même à la police, avant d'être arrêté.

L'accusé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, précise les autorités locales de la province de Tétouan.