Syrie: discorde américano-turque après un entretien Trump-Erdogan

Les désaccords américano-turcs au sujet de l'offensive turque en Syrie contre une milice kurde parrainée par Washington ont éclaté au grand jour jeudi, les deux parties livrant des versions divergentes d'un entretien entre les présidents américain et turc.

Depuis le début de l'offensive, le 20 janvier, Washington s'était gardé de condamner Ankara, se contenant d'appels à la retenue. Mais l'entretien téléphonique de mercredi soir entre les présidents Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan a marqué un durcissement.

Selon le compte-rendu de la Maison Blanche, M. Trump a "exhorté la Turquie à réduire et limiter ses actions militaires" et demandé à son homologue d'éviter "toute action qui risquerait de provoquer un affrontement entre les forces turques et américaines".