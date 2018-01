Découvrez tout sur le Ptitchef, cette startup tunisienne qui fait profiter des bons plats faits maison

Vous n'avez pas la chance de pouvoir manger des plats faits maison sains et délicieux, faute de temps ou de savoir-faire? Marre des sandwichs et des pizzas et autres fast-foods? Cette startup appelée Ptitchef a déniché pour vous un bon plan avec cerise sur le gâteau un menu varié. Une multitude de choix entre salé et sucré, concocté par ceux qui souhaitent gagner un peu d'argent en faisant profiter d'autres de leurs mets. C'est donc du gagnant-gagnant.

Derrière cette startup, Aziz Ben Chedly, une jeune homme au parcours bien garni. Économiste de formation, Aziz a travaillé dans une grande multinationale en Suisse pendant 10 ans avant de revenir en Tunisie, en mettant en place de nombreux projets. Le sien, le Ptitchef a vu le jour il y a un an. "On a commencé par un prototype pour tester le marché avant de peaufiner le site récemment avec une nouvelle version", a affirmé Aziz Ben Chedly au HuffPost Tunisie.

L'idée de lancer sa startup est liée à une expérience personnelle: "Ma mère ne cuisinait pas, on sentait la bonne odeur des plats des voisins et ça nous donnait envie. Pour nous, il n'y avait pas le choix, c'était des sandwichs presque tout le temps", se souvient-il.

Aziz espère que des personnes qui sont dans cette situation, qui ne savent pas cuisiner ou qui n'ont pas le temps de le faire puissent profiter de bons plats. "L'économie des bons plans connait un boom dans beaucoup de pays, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous d'autant plus qu'on a besoin de bons plans dans cette période difficile", a-t-il expliqué.

Que gagne-t-il en échange? "Pour le moment rien", confie-t-il. Et de conclure: "On souhaite d'abord créer une communauté, une place de marché, puis on verra concernant la monétisation du site".

