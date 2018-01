Ghardaïa: les autorités locales interdisent les marches sur la voie publique

Les autorités locales de la wilaya de Ghardaïa ont décidé l’interdiction de toute manifestation, marche, attroupement ou sit-in sur la voie publique, indique un communiqué de la wilaya parvenu à l’APS.

Cette décision d’interdiction de toutes les manifestations ou marches sur la voie publique touche cinq communes de la wilaya (Daya Ben Dahoua, Ghardaïa, Bounoura, Beriane et Guerrara), précise le communiqué.

La décision, prise par arrêté de la wilaya Numéro 222 du 21 janvier, court durant six mois renouvelable, ajoute-t-il.

Les cinq communes précitées ont été le théâtre d’affrontements entre groupes de jeunes, émaillés d’actes de vandalisme, de pillage et d’incendie, qui avaient commencé en novembre 2013 à Guerrara avant de se propager dans la vallée du M’ Zab qui compte quatre communes (Daya Ben Dahoua, Ghardaïa, Bounoura et El-Atteuf) et Berriane .

Le calme est finalement revenu dans la région en 2015 à la faveur de la concrétisation sur le terrain des décisions prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui avait chargé le commandant de la 4ème région militaire de superviser l’action des services de sécurité et des autorités locales pour le rétablissement et la préservation de l’ordre public sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Ghardaïa.

