Voilà ce qu'il se passe dans votre corps après une rupture amoureuse

RUPTURE - Ce n'est pas pour rien que vous vous sentez vidé.e et nauséeux.se après une rupture: les peines de cœur ont un impact sur votre corps.

Selon le psychothérapeute Ronald A. Alexander, auteur de Wise Mind, Open Mind: Finding Purpose and Meaning in Times of Crisis, Loss, and Change, ce phénomène est malheureusement trop souvent sous-estimé.

"Il est tout à fait normal de rester au lit et de se sentir coupé du monde", explique-t-il. "Quand on souffre d'une peine de cœur, on perd tous ses repères. Mais, en plus des crises de larmes et de mélancolie bien connues, il y a aussi des symptômes physiques."

Gérer une rupture amoureuse, du moins lorsqu'elle est récente, nuit souvent au rythme du sommeil. Les troubles du sommeil tels que l'insomnie ne sont pas rares pour les personnes fraîchement célibataires, précise-t-il. Le stress de la rupture rend nerveux et interfère avec le processus biologique qui aide habituellement à s'endormir à la fin de la journée.

"Il peut être très difficile de retrouver un esprit apaisé pour complètement déconnecter et récupérer", nous dit-il, car l'anxiété et l'accélération du rythme cardiaque sont d'autres effets récurrents de la rupture amoureuse. "Il faut savoir que les chagrin causé par une peine de cœur peut stimuler le système nerveux de façon excessive. Dans cet état d'hyperexcitation, il est normal de ressentir un sentiment de perte de contrôle."

Dans quelques cas extrêmes, une rupture peut même provoquer des symptômes similaires à ceux d'une crise cardiaque. Le syndrome du cœur brisé — ou cardiomyopathie Takotsubo, décrit pour la première fois dans les années 1990 par des médecins japonais — est un trouble cardiaque momentané, souvent provoqué par des situations stressantes, comme la mort d'un proche ou une rupture.

Harmony Reynolds, cardiologue au centre médical Langone de l'Université de New York, nous explique que le syndrome du cœur brisé est diagnostiqué chez 1 à 2% des patients qui se présentent aux urgences et semblent être victimes d'une crise cardiaque.

Les symptômes, les électrocardiographies et les tests sanguins des personnes souffrant d'un tel syndrome sont similaires à ceux des patients cardiaques, bien que les artères coronaires restent ouvertes (elles se bouchent dans le cas d'un véritable infarctus).

"Les patients souffrant du syndrome du cœur brisé connaissent également une sévère altération de leur fonction cardiaque au cours de cet événement", indique-t-elle. "Si le dysfonctionnement cardiaque disparaît complètement au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois chez les rescapés d'un infarctus, le risque accru de faire une crise cardiaque ou un AVC perdure malheureusement chez les patients souffrant du syndrome du cœur brisé."

Une étude récente menée par la cardiologue a démontré que ce syndrome touchait surtout les femmes âgées. "On dénombre au moins 6 000 cas par an aux États-Unis, et jusqu'à 90% des personnes touchées sont des femmes, souvent ménopausées", précise-t-elle.

Comment traiter le syndrome du cœur brisé? Jeanine Romanelli, cardiologue au centre médical Lankenau à Wynnewood (Pennsylvanie), explique que les médecins doivent détecter d'autres causes potentielles, telles qu'une maladie cardiaque, un caillot de sang ou une obstruction artérielle, avant de diagnostiquer et traiter un syndrome du cœur brisé.

"Nous appliquons le même genre de traitement que dans le cas d'une insuffisance cardiaque: anticoagulants, inhibiteurs de l'ECA et bêtabloquants", explique-t-elle. "Comme 10% des patients sont susceptibles de faire une deuxième crise, il est important d'évaluer leur état en utilisant également des ultrasons."

Que faire si vous présentez ces symptômes ?

Malheureusement, un gros pot de glace ne suffira pas à vous faire oublier votre ex. Jeanine Romanelli conseille de réfléchir aux activités qui vous aident généralement à déstresser, et à les pratiquer plus souvent.

"Manger ou boire de façon excessive sont des exutoires malsains qui mettent votre cœur en danger. Optez plutôt pour des solutions qui soulagent ou aident à combattre le stress: la méditation, les exercices de respiration, le yoga, ou même le retrait temporaire des réseaux sociaux, afin de voir un.e ami.e ou bouquiner. Ces activités vous aideront à gérer la rupture."

Et même si cela paraît évident, penser à respirer profondément et à prendre conscience de votre environnement peut aider quand on a le sentiment de perdre le contrôle.

"Respirez un bon coup, appelez un.e ami.e à la rescousse, demandez des conseils ou sortez faire une grande balade", conclut Ronald A. Alexander. "Si vous en avez l'occasion, allez vous promener près d'un plan d'eau; quand on est triste, le simple fait de contempler l'eau qui passe peut, de façon inconsciente, aider à comprendre que tout est sujet au changement. Si vous avez le cœur brisé et du chagrin, n'oubliez pas que cela passera aussi."

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost britannique, a été traduit par Elisabeth Mol pour Fast For Word.

