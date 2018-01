La ville française de Saint-Nazaire offre un minibus de santé itinérant à la ville de Mahdia

Dans le cadre d'une coopération entre la ville tunisienne de Mahdia et celle de Saint-Nazaire en France, des équipes soignantes de Mahdia assureront des visites itinérantes sur l'ensemble du gouvernorat et pourront transporter des patients et leurs familles aux hôpitaux et autres centres de soin.

D'après le site officiel de la Ville de Saint-Nazaire et de l'agglomération CARENE, l'association française Le Phare est partie jeudi vers la ville de Mahdia, à bord d'un minibus, qui sera offert à l'association tunisienne pour la promotion de la santé mentale.

Selon l'article publié sur le site de la ville, la coopération entre les deux villes est de longue date, dans le cadre de laquelle des missions sont organisées, aussi bien à Mahdia, que dans la ville de Saint-Nazaire, où des formations du personnel tunisien sont assurées.

En effet, les relations entre les deux villes ont au milieu des années 1990 avant d'être relancée: "Cette coopération porte actuellement sur deux axes: un volet technique suivi par la CARENE* (traitement des déchets, soutien au Système d’Informations Géographiques) et un volet sur la valorisation du patrimoine en partenariat avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme" indique de le site de la ville de Saint-Nazaire.

