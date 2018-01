Baisse de températures, rafales de vent et chutes de neige prévues dès vendredi

MÉTÉO - La vague de froid n'est toujours pas derrière nous. Une baisse des températures, des rafales de vent et des chutes de neige par moments et endroits sont prévus dès vendredi et jusqu'au lundi prochain, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin spécial, la DMN précise que des températures minimales variant entre -10 et -5°C et maximales allant de -1 à 4°C concerneront les provinces d'Ifrane, Sefrou, Khenifra, Boulmane, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir et Al Haouz.

La même source indique que les provinces de Chefchaouen, Taounate, Taza, Al Hoceima, Chichaoua, Figuig, Taourirt, Jerada, Fès, Moulay Yacoub, El Hajeb, Oujda, Guercif, Berkane, Khemisset, Khouribga, Errachidia, Ouarzazate, Zagora et Taroudant devront enregistrer des températures minimales variant entre -4 et 1°C et des maximales de 5 à 9°C.

La DMN prévoit également des rafales de vent de 60 à 80 km/h par moments vendredi et samedi matin, dans les provinces d’Essaouira, Safi (Sud), Tan-Tan, Tarfaya, Laayoune, Dakhla, Boujdour et Ouarzazate (reliefs).

Des chutes de neige, à des hauteurs dépassant 800 m, intéresseront par moments et par endroits les reliefs des Haut et Moyen Atlas, de l’Oriental et des versants Sud-Est, ajoute la source, notant que ces chutes de neige pourront faire l'objet d’alerte en temps opportun.

Ces deux derniers mois, une importante vague de froid touche le royaume. Plusieurs régions du Maroc ont été concernées par des pluies diluviennes, notamment à Casablanca, ou encore des chutes de neige dans plusieurs régions du Maroc, y compris à Ouarazate.