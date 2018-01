Wilaya d'Alger : réception partielle du port Rais Hamidou

Le port de pêche Rais Hamidou ( Alger) qui a connu des travaux de réaménagement pour l'amélioration des conditions d'accueil des professionnels de la pêche (pêcheurs et commerçants), des visiteurs et des touristes, a été en partie réceptionné en attendant sa livraison intégrale avant la saison estivale 2018, une fois l'aménagement de toutes les structures finalisées, a indiqué Mme Rabia Zerrouki, directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger.

A la fin de la semaine dernière, le port de pêche Rais Hamidou, qui a connu des travaux de réaménagement a été partiellement réceptionné, a affirmé Mme Zerrouki dans une déclaration à l'APS, soulignant qu'il sera livré intégralement avant la saison estivale 2018.

Les travaux de mise en conformité, de réaménagement et de protection du port Rais Hamidou avaient pris fin en janvier 2016, a-t-elle indiqué précisant que le reste des travaux englobait le réaménagement du port, la généralisation et la réinstallation du réseau d'éclairage public et la réfection du réseau d'assainissement des eaux.

A cet effet, la responsable a annoncé que le problème d'évacuation des eaux usées provenant des habitations jouxtant le port, a été réglé, en les déviant vers la plage.

Les travaux de réaménagement se poursuivent actuellement pour la réalisation d'espaces verts, d'aires de jeux, et d'espaces pour le sport, outre l'aménagement de la voie médiane du port, au profit des conducteurs (professionnels ou touristes).

Selon le bilan d'activités de la direction de la pêche de la wilaya d'Alger pour l'année 2017, les ports d'Alger ont connu plusieurs opérations de réaménagement notamment du port de pêche de Tamenfoust dont les travaux ont été pris en charge par l'Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP), a précisé la responsable.

Plusieurs travaux d'aménagement ont été lancés dans le cadre du plan d'urgence d'aménagement des ports (2013/2018) au port de pêche "El Djemila" de Aïn El Benian où le taux d'avancement des travaux a atteint 60 %. Le plan a permis, jusqu'à présent, la réception de 6 abris de pêche et la réhabilitation de sites pour la vente au détail des produits halieutiques aux abords du port de Aïn El Benian.

Par ailleurs, il est prévu au début du troisième trimestre de l'année 2018 le lancement des travaux de réalisation du dispositif de lutte contre les incendies au niveau des ports d'El Djemila et de Tamenfoust. Des projets de réalisation de réservoirs d'eau au niveau des ports d'Alger ont été approuvés en attendant le parachèvement durant le deuxième trimestre de l'année de tous les travaux des réseaux d'eau potable et de raccordement au réseau électrique au niveau des ports d'El Djemila et de Tamenfoust, sachant que la direction des travaux publics de la wilaya d'Alger est chargée de parachever les projets cités, selon Mme Zerrouki.

Concernant l'avancement des projets du plan d'urgence d'aménagement des ports, 20 plates-formes d'accostage au port d'Alger et 10 autres au port d'El Djemila sont en cours d'installation.

Le port d'Alger a été équipé d'un dispositif de lutte contre les incendies et les travaux des réseaux d'assainissement et d'électricité ont été parachevés. 20 plates-formes d'accostage dotées des équipements nécessaires avaient été réceptionnées dans ce port.

L'EGPP relevant de l'entreprise du port d'Alger avaient mis en place un programme de réhabilitation des ports de proximité à Tamenfoust, Raïs Hamidou et El Djemila avec une enveloppe financière de près de 793,1 milliards de DA à l'effet d'organiser le commerce halieutique et d'assurer de meilleures conditions de travail pour les vendeurs et les clients.

