Non seulement elle a grimpé de deux rangs, mais la Tunisie demeure le premier pays arabe et africain en matière d'innovation, sur le plan économique, et ce, selon une étude du magazine Bloomberg.

Au top 50 du Bloomberg innovation index 2018, la Tunisie est 43e, sur les 200 économies étudiées initialement. 80 pays seulement ont été retenus pour l'étude, les autres n'ayant pas fourni les données nécessaires pour au moins six des sept critères de sélection.

Ces critères correspondent à la recherche et développement, à la valeur ajoutée manufacturière, à la productivité, à la densité de la haute technologie, à l'efficacité du secteur tertiaire, à la concentration de chercheurs et au nombre de brevets.

En tête de liste, la Corée du Sud (89.29) suivie par la Suède (84.70), ont gardé leurs places dans le classement par rapport à 2017.

Singapour monte dans le classement et occupe la troisième place, soit trois places de plus par rapport à 2017. Quant à la France, elle arrive neuvième, arrachant sa place aux États-Unis, qui perd deux places par rapport à l'année dernière, se retrouvant ainsi 11e du classement.

La Tunisie, avec un score de 49.83, dépasse ainsi la Serbie, la Thaïlande, l'Ukraine, Chypre, l'Afrique du Sud, l'Iran et le Maroc, qui apparaissent eux aussi dans le top 50, publié par Bloomberg.

En terme de Recherche et Développement, qui est mesuré par le pourcentage du PIB dédié à la recherche et au développement, la Tunisie se classe à la 44eme place.

La Tunisie se classe 41eme en matière de valeur ajoutée manufacturière faisant mieux que l'Australie (46eme) ou Hong-Kong (50eme).

En matière de productivité la Tunisie se classe 46eme. Le pays occupe la 41eme place en matière de présence d'entreprises High-Tech, et la 44eme place en terme de brevet déposé par million d'habitant. Enfin la Tunisie arrive à la 40 eme place en matière de nombre de chercheurs par million d'habitants.

La Tunisie obtient son meilleur score en matière d'efficacité du secteur tertiaire où la Tunisie obtient la 16eme place et devance des pays comme la Suède, l'Allemagne, le Japon ou encore le Danemark.

En guise de rappel:

En décembre 2017, l'indice global de compétitivité durable dans son édition 2017, a classé la Tunisie 74eme sur 180 pays, avec un score de 44,3/100, première en Afrique du Nord.

Au classement des pays africains les plus attractifs pour l'investissement "The Africa investment Index Factors" publié en avril 2017, la Tunisie se positionne à la 27ème place, 8ème en Afrique.

Elle arrive à la 77ème sur 118 pays étudiés en matière de compétitivité et talents, soit le premier pays Maghrébin du classement et 15ème au niveau de la région MENA, selon l’indice 2017 de la Compétitivité et Talents (GTCI) publié par le “Business School for the World, l’ "ADECCO Group” et le” human capital leadership institute”, en janvier 2017.

