L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Sport is the answer

Ça y est, vous l'avez fait. Vous avez ouvert votre tiroir de sport. Et ce n'était pas parce que vous étiez à court de pyjamas propres.

Non, en ce début d'année, votre motivation est à son max ; il ne faudrait pas qu'elle retombe lorsque vous réaliserez que vos joggings datent tous de vos années-lycée, et que votre unique sweat est troué de la capuche aux poches. Pour éviter ça, mettez-vous tout de suite dans les starting-blocks avec notre sélection de looks aussi sportifs que stylés.

50 Shades of Pink

Du rose ancien, du rose néon, du magenta, du fushia, du saumon, ou encore du rose lait-fraise. Tous les roses de France et de Navarre déferlent sur les panoplies de sport. Résultat ? Des t-shirt joliment poétiques, des baskets aux détails fluos survitaminés et des joggings qui donnent envie d'aller se dégourdir les jambes? On vous laisse apprécier.

Rouge, noir et Rock & Roll

Autre salle, autre ambiance. Pour les aficionados de perfectos, de smokey eyes et autres bottes à clous, le monde du sport vous dédicace ces tenues rock à souhait. Du gilet à capuche au sac de bowling, un seul mot d'ordre : tout miser sur le noir, la valeur sure, et le rouge, son fidèle allié pour tout bousculer sur leur passage.

Yoga is the new running

Objectif nº1 du yoga : trouver l'équilibre pour se sentir parfaitement bien. Avouez que ce serait dommage de venir perturber tout ce bien-être à cause d'un legging qui vous gêne ou d'une brassière qui ne fait pas son boulot. Notre conseil : investissez dans du beau, du confortable, du bien fait. Vos chakras vous diront merci.

New kids on the block

Et parce qu'il n'y a pas de raison que vous seule ayez droit aux looks de sport stylés, les enfants ne sont pas en reste. Du sweat arty aux baskets collector, en passant par le jogging léopard à bretelles : il y a de quoi motiver tout un régiment de bambins à dégourdir.

