Les 10 meilleurs hôtels dans le monde en 2018 selon les voyageurs

Cet hôtel de 70 chambres, réparties sur 11 étages, surplombe la majeure partie de la capitale vietnamienne, contemplant les toits environnants. Prix moyen annuel d'une chambre: 82 euros.

Cet hôtel a été élu établissement de luxe n°1 de TripAdvisor en 2016 et en 2017. Ces villas de luxe isolées sont nichées parmi la forêt tropicale luxuriante du Costa Rica dans le parc national du volcan Arenal. L'hôtel comprend un bassin privé, un spa primé avec cours de yoga quotidiens, deux piscines surdimensionnées, un piano-bar, un bar, ainsi qu'un choix d'activités comme le rafting ou le canyoning. Prix moyen annuel d'une chambre: 611 euros.

Avec une vue imprenable sur la tour Eiffel et à deux pas des Champs-Elysées, cet hôtel chic du XIX siècle présente des détails accrocheurs tels ces tissus de brocart, de riches teintes et des salles de bains en marbre. Le spa est situé autour d'une piscine intérieure de 16 mètres de long et comprend un service de massages et de soins anti-âge. Son restaurant, étoilé au Michelin, propose une cuisine française classique aux finitions d'inspiration japonaise. Prix moyen annuel d'une chambre: 1084 euros.

Cet hôtel historique est situé à quelques minutes du centre-ville, des plages, des ferries, des restaurants et des boutiques. La plupart des chambres et des cottages de l'hôtel disposent d'une kitchenette, d'une vue sur l'océan et le port. Avec deux piscines chauffées, un bain à remous extérieur, une salle de sport, des cours de yoga, des services de spa et des navettes pour les ferries et la plage, c'est l'une des escapades les plus authentiques et les plus simples aux Etats-Unis. Prix moyen annuel d'une chambre: 431 euros.

Situé en bord de mer, cet hôtel est proche des meilleurs magasins et lieux de divertissement que l'Italie a à offrir. L'hôtel comprenant un spa est une destination pour les amateurs de cyclisme en raison de ses vacances à vélo et services de cyclisme, propres à la région. Prix moyen annuel d'une chambre: 179 euros.

Ces superbes villas de luxe sur pilotis se fondent dans l'environnement naturel magnifique des plages des Maldives. Pendant votre séjour, le personnel s'occupe de tout, du déballage des bagages aux plans de repas, en passant par un lit à la belle étoile. L'hôtel comprend un bar sur pilotis, un restaurant gastronomique japonais et un spa. Des activités de plongée en apnée, des cours de cuisine ainsi que des voyages en yacht sont notamment organisés. Prix moyen annuel d'une chambre: 1629 euros.

Cet hôtel dispose de 50 chambres spacieuses et luxueuses au cœur de la vieille ville de la capitale vietnamienne. L'hôtel propose un service de nuit, un spa et un authentique restaurant vietnamien. Prix moyen annuel d'une chambre: 108 euros.

Cet hôtel de luxe est le berceau de la famille royale de Jodhpur (et reste la 6e plus grande résidence privée au monde). Il dispose de 64 chambres et suites d'inspiration Art déco, situées à seulement 20 minutes de l'aéroport. Ce palais se trouve sur 26 acres de jardins luxuriants abritant des paons vivants et une longue piscine. Spa, yoga et méditation sont aussi au programme. Prix moyen annuel d'une chambre: 693 euros.

Ces 34 superbes bungalows et villas sont nichés dans les collines du Costa Rica. Ils comprennent une vue panoramique sur la luxuriante côte de Manuel Antonio. Le complexe comprend une plage exclusive, quatre piscines et un spa. Prix moyen annuel d'une chambre: 337 euros.