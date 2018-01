Le petit Imad assiste à un match de la Juventus, sur invitation de Mehdi Benatia

FOOTBALL - Son histoire a bouleversé la toile. Celui que les médias français ont surnommé "le petit Imad", a été invité par Medhi Benatia pour assister à un match de la Juventus de Turin:

Un plaisir d’avoir eu la visite de mon petit IMAD!

Une super rencontre avec ce garçon plein de courage, un héros !

Merci à sa famille et à lui même d’avoir fait le déplacement.

Je prie Allah de le faciliter dans son épreuve 🙏🏽 pic.twitter.com/0LgbaXedcW — MBenatia5 (@MedhiBenatia) 23 janvier 2018

Le petit garçon a pris la pose avec le joueur marocain, qui dans son message qualifie de "héros" ce "garçon plein de courage". Le capitaine des Lions de l'Atlas et défenseur de la Juventus lui a offert un maillot du club turinois floqué au nom de Imad. Sur Twitter, le post est devenu viral, et a été partagé plus de 3.000 fois tandis que le message vidéo d'Imad dépasse les 98.000 vues.

Le petit garçon est devenu célèbre après sa participation au documentaire français "Et les mistrals gagnants", sorti en février 2017, et qui livre les portraits inspirants de jeunes enfants touchés par la maladie.

À 9 ans, Imad avait de nouveau raconté sa maladie devant les caméras de la chaîne française TF1. Un extrait qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, touchés par son message positif et combattant face à la maladie de ce petit garçon originaire d'Algérie.

Imad a obtenu une greffe du rein mais "ça n'a pas trop bien marché", explique le petit garçon à "7 à 8", extrait repris par nos confrères du HuffPost France. "Un virus s'est réveillé et une tumeur est apparue", continue-t-il. Malgré les difficultés, le petit Imad ne se laisse pas abattre: "Je combats, je combats. Chaque maladie que j'aurais, je combattrai, coûte que coûte", promet l'enfant. "Je lâche pas, je lâche rien".