En 2025, le numérique gouvernera le monde

Comment évolueront les technologies mobiles numériques durant les cinq prochaines années ? Faut-il s’attendre à des surprises en matière de traitement, de sécurisation, de stockage et de gouvernance de l’information digitale ? Sans aucun doute. Certains observateurs de la société de l’information prédisent un séisme technologique au sein de l’espace numérique.

Et Internet sera certainement son épicentre. L’antenne intelligente, le Cloud, l’intelligence artificielle, la vitesse de transmission, la voiture autonome, le e-commerce et les objets connectés seront les causes de ce séisme. La vitesse de l’Internet et celle des réseaux Ethernet et mobiles vont être multipliées par 10 vers la fin de l’année 2025.

Les débits et le volume d’information véhiculés seront tels qu’il sera possible d’accomplir à distance n’importe quelle tâche professionnelle, peu importe l’éloignement. Pour rappel, la bande passante Internet, qui était à 9600 bits par seconde en 1992, est passée avec la 4.5 G à 1 gigabit à la seconde, et dépassera les 2 gibabits à la seconde en 2025, avec l’arrivée de la 5G. D’ici là, le trafic de données mondial passera de 12 à 300 exaoctets par mois (1 million gigaoctets).

La croissance du nombre d’utilisateurs mobiles, de terminaux intelligents, de l’usage de la vidéo mobile et du développement des réseaux 5G, vont être à l’origine de la multiplication par 20 du trafic de données mobiles d'ici 2020. A cette période, il y aura même plus d’habitants disposant d’un téléphone mobile (5,4 milliards) que reliés à l'électricité (5,3 milliards), à l'eau courante (3,5 milliards) ou roulant en voiture (2,8 milliards).

Côté industrie des terminaux mobiles, celle-ci devrait connaître une évolution gigantesque, avec la généralisation de l’utilisation des objets connectés. Les connexions M2M représenteront 27% des terminaux mobiles connectés en 2020. Les échanges sur Internet vont ainsi suivre une évolution exponentielle, avec en 2025 toute surface servira d’écran d’affichage et Google aura indexé le contenu de plus de 8000 milliards de pages Web.

Vers 2025, il y aura plus d'appareils en ligne que d’individus, la traduction universelle en ligne de toutes les langues sera répandue sur tous les appareils connectés, alors qu’en 2030 les premiers implants artificiels dans le cerveau seront une réalité. L’ordinateur sera alors capable de stimuler le cerveau humain via des applications mobiles capables d’orienter l’être humain vers plus de connaissances. Qui gouvernera alors ?

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.