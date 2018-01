Voila à quoi devrait ressembler l'hôtel de Cristiano Ronaldo à Marrakech

HÔTELLERIE - Les vacanciers pourront bientôt séjourner dans un hôtel portant le nom de leur joueur de football préféré. C'est le projet M Avenue, nouvelle "avenue jardin" adjacente au Four Seasons Resort Marrakech, qui accueillera l'établissement qui vient de dévoiler les graphismes de l'hôtel Pestana CR7.

Un hôtel créé en collaboration avec "la plus grande chaîne d’hôtels du Portugal", précise un communiqué annonçant la collaboration à venir de M Avenue et de ce nouvel établissement hôtelier. "Les hôtels Pestana CR7 Lifestyle ciblent la 'génération Y' qui souhaite apprécier de bons moments, se détendre, travailler, jouer, manger et boire", poursuit la même source, "l’hôtel Pestana CR7 de M Avenue à Marrakech disposera de 168 chambres et de deux restaurants, un centre d’affaires, un centre de remise en forme, un spa et une piscine".

Si M Avenue annonce son ouverture pour fin 2019, l'hôtel devrait ouvrir ses portes dans 18 mois, précise pour sa part le site de sport espagnol Sport.es, citant une déclaration faite ce mercredi par le directeur du Développement du groupe, José Roquette.

Sans en préciser la date de lancement, le communiqué annonçant l'ouverture prochaine de ce nouvel établissement précise qu'il portera ainsi à cinq le nombre d'hôtels portant le nom de la marque CR7. Pour l'instant deux sont déjà ouverts, un à Funchal à Madère, île natale du quintuple ballon d'or, et un second à Lisbonne, en attendant de prochaines ouvertures à Madrid et New York.

Le joueur est un habitué de la ville ocre. Cristiano Ronaldo y a séjourné à plusieurs occasions. A tel point qu'en 2016, lors d'une rencontre entre le Real Madrid et son éternel adversaire, le FC Barcelone, des supporters de l'équipe catalane avaient invité le footballeur madrilène à retourner au Maroc.