Quand le couscous réunit les pays du Maghreb: Sera-t-il au menu de l'UNESCO?

Le couscous, patrimoine culinaire commun des pays du Maghreb, pourrait bientôt être classé par l'UNESCO. C'est le projet commun de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, où le couscous y est un plat emblématique, et l'a été à travers les siècles.

Des réunions seront programmées prochainement, entre experts issus des pays du Maghreb arabe: "Le dossier du classement du couscous en tant que patrimoine universel est un projet commun aux pays du Maghreb. Son montage est en cours et des réunions d'experts de ces pays se tiendront prochainement ", a déclaré à l'APS (Agence de presse nationale algérienne), Slimane Hachi, le Directeur du Centre national de Recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH).

Le couscous, comme patrimoine commun de l'humanité par l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco) est"une reconnaissance et un moyen de raffermir les liens solides entre les peuples, dans le sens où ils répondent aux mêmes traditions par les mêmes expressions culinaires. Car comme tout élément culturel, le couscous est un moyen de rapprochement entre les peuples", a souligné à l'APS, Ouiza Gallèze, Chercheuse au dit centre, et qui a également évoqué la nécessité d'une "volonté politique", afin que les différents pays puissent tirer des dividendes économiques.

Le couscous unit les Maghrébins, un plat traditionnel à base de semoule de blé dur. Il peut être accompagné par de la viande et des légumes et il existe plusieurs variétés d'un pays à un autre et dans le même pays entre les différentes régions. Un plat riche au sens propre et figuré.

Un plat qui a dépassé les frontières Nord-Africaines. Pour Ouiza Gallèze le couscous "est, dans son étendue, plus important que le pétrole, qu'il a dépassé les limites frontalières et revêtant une reconnaissance internationale, dans la mesure où il est présent sur les cinq continents". Si bien qu'il en existe des variétés devenues à la mode, revisitées, et même des sandwichs au couscous.

