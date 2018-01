La compétition des courts-métrages CINE PAR'COURT ouvre son appel à candidatures pour sa 6ème édition

Le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), avec le soutien du Goethe Institut, lance un appel à candidatures à l'occasion de la 6ème édition de la compétition des courts-métrages CINE PAR'COURT a annoncé mardi dernier le CNCI dans son communiqué .

Depuis 2013, la compétition des courts-métrages - rebaptisé CINE PAR'COURT après son association au CNCI en 2015 - a pu contribuer à la formation de plus de 200 jeunes.

Elle invite cette année les étudiants en cinéma et audiovisuel ainsi que les cinéastes amateurs de moins de 25 ans à présenter leurs projets de courts métrages (de 15 minutes maximum) sur le thème "Ma rue".

Les intéressés ont jusqu'au 15 février à minuit pour adresser leur candidature à l'adresse mail de la compétition, khatawat2018@gmail.com, et peut-être faire partie des 8 candidats sélectionnés.

Cette dernière sélection permettra aux heureux candidats d'intégrer une équipe de 6 personnes, qui bénéficiera du budget nécessaire à la production d'un court-métrage, et de participer à plusieurs ateliers de formation encadrés par des experts du milieu cinématographique tunisiens et européens.



À l'issu de la formation chaque équipe devra soumettre son court-métrage à un jury tunisien composé de l'acteur Majd Mastoura, du réalisateur Walid Mattar, et de la directrice du bureau de Tunis de Human Rights Watch Amna Guellali.

Le 17 octobre 2018, une soirée de remise des prix récompensera enfin l'équipe gagnante et lui permettra de participer au prestigieux festival "Interfilm" de Berlin.

