Après Alger, "Wesselni" s'étend à Oran, en attendant Sétif et Constantine

Depuis le 15 janvier dernier, les oranais peuvent enfin utiliser le service VTC avec l’application Wesselni, un service qui a connu ses débuts à Alger dans le cadre du projet Smart-City et qui tente de se propager au courant de l’année 2018 vers Sétif et Constantine avec un objectif de couvrir l’ensemble du territoire national d’ici 2020. C’est ce qu’à déclara lundi Houari Mohamed Medi, directeur général de Wesselni lors d’une conférence de presse à Alger.

L’application Wesselni compte régler le souci de la mobilité dans les villes algériennes. Wesselni est "la seule entreprise VTC à posséder sa propre flotte composée de 42 véhicules et de 120 chauffeurs formés", explique notre interlocuteur. Wesselni " se différencie des autres applications existantes sur le marché par la pratique des abonnements au lieu des pourcentages que prennent les chauffeurs sur leurs courses", a souligné le directeur général de Wesselni.

Pour cela, "les chauffeurs inscrits sur la plateforme pourront pour un forfait de 7000 DA par mois profiter de l’ensemble des avantages Wesselni (formation, entretien véhicule, mise en contact avec des clients, communication) et cela sans que Wesselni ne prenne de parts sur les prix des courses", a-t-il ajouté.

Nouvelles mises à jours et offres spéciales

"Un service VIP (voiture de luxe, service premium), la possibilité de réserver son chauffeur à l’avance pour les trajets aller–retour à l’aéroport, et le lancement de 6 nouvelles langues, en plus de l’arabe, du français et de l’anglais, à savoir : l’amazigh, l’espagnol, l’allemand, le japonais, le chinois et l’italien", a annoncé Mehdi Houari. Et d’ajouter aussi qu’il compte lancer prochainement une offre spéciale pour les étudiants qui consiste à "un ticket de 5 courses à Alger pour 2500 DA".

Outre les offres consommateurs, Wesselni compte lancer, après élargissement de sa flotte de véhicules une offre (B2B) pour couvrir la demande des entreprises qui "s’agrandit de plus en plus".

Pour rappel, depuis son lancement en novembre 2017, Wesselni comptabilise déjà 15.000 téléchargements sur les deux plateformes Android "Play Store" et iOS "App Store", 120 chauffeurs et plus de 5500 utilisateurs. Depuis la création de la startup, il y a deux ans, plus de 120 emplois directs et indirects ont été créés. L’ambition est d’atteindre les 500 emplois et 5000 collaborateurs à horizon 2020.

Pour les iPhone et les iPad, l’application Wesselni est compatible avec la version iOS 8.0 ou version ultérieure. Pour les terminaux mobiles Android, l’application nécessite la version 4.1 ou ultérieure.

Dès que l’application est téléchargée et l’inscription confirmée, l’utilisateur peut commander une course en indiquant sa destination. Wesselni utilise la localisation du smartphone pour que le chauffeur puisse arriver au client. "Vous verrez une photo de votre chauffeur, les détails de son véhicule ainsi qu’une estimation de l’heure d’arriver, et une estimation tarifaire", explique-t-on.

