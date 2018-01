Et les nommés aux Oscars 2018 sont...

OSCARS - La cérémonie des nominations aux Oscars, apogée de la saison des prix à Hollywood, a débuté mardi 23 janvier, avec les acteurs Tiffany Haddish et Andy Serkis aux manettes. "La forme de l'eau", "3 Billboards" et "Dunkerque" partent favoris de la course.

La 90ème cérémonie des Oscars se déroulera le 4 mars prochain et sera présentée par Jimmy Kimmel. Elle se tiendra, comme à son habitude, au Dolby Theatre de Los Angeles et récompensera les films sortis en 2017.

On vous laisse découvrir ci-dessous la liste des nommées en images.

Meilleur Film

Meilleur réalisateur

Meilleure actrice

Meilleur acteur

Meilleur scénario original

Meilleur film d'animation

Meilleure actrice dans un second rôle

Meilleur acteur dans un second rôle

Meilleur chef décorateur

Meilleurs costumes

Meilleur chef opérateur

Meilleur effets spéciaux

Meilleur court métrage en live action

Meilleure musique de film

Meilleur court métrage d'animation

Meilleur son

Meilleur montage

Meilleur maquillage et coiffure

Meilleur court métrage documentaire

Meilleur film étranger

Meilleur documentaire

Meilleure chansons originales

