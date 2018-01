173 ans après l'abolition de l'esclavage, d'autres formes de servitudes subsistent toujours

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) a publié une étude sur les conditions des travailleuses domestiques en Tunisie. Elles sont principalement originaires d'Afrique subsaharienne et essentiellement de Côte d’Ivoire. Elles sont arrivées en Tunisie à travers des circuits de migration légaux et illégaux. Ces femmes sont vulnérables et exposées à différentes formes d’abus, de dépendance et d’exploitation de la part de l’employeur(se) et de l’intermédiaire: un nouveau visage de la traite humaine", alerte l'étude. Lire la suite sur HuffPost Tunisie Concernant les enfants étrangers en Tunisie, l’Observatoire d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes pour la Protection des Droits de l'Enfant et l’Organisation Internationale pour les Migrations en Tunisie (OIM) ont révélé que parmi les 176 victimes de réseaux de trafic qui ont été secourues jusqu'à 2017, 150 originaires de la Côte d'Ivoire, 12 du Nigéria, tandis que d'autres Bangladais, Malien, etc.