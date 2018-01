Le tribunal administratif d’Alger a jugé lundi "illégale" la grève cyclique initiée par le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), a indiqué mardi un communiqué du de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

"Statuant en référé, le tribunal administratif d’Alger a prononcé lundi l’illégalité de la grève cyclique initiée par le Syndicat algérien des paramédicaux", a précisé la même source.

A cet effet, a ajouté le communiqué du ministère, l’administration est "tenue de respecter les dispositions juridiques régissant les relations de travail et celles du statut général de la fonction publique".

Pour le ministère, s’agissant d’une grève déclarée "illégale" par la justice, "ceux qui se déclarent en grève et ne rejoignent pas leur poste de travail sont en réalité en situation juridique d’abandon de poste et s’exposent à des mesures administratives diverses à commencer par les retenues sur salaire non plafonnées".