Algérie: L'année 2018 sera celle du raccordement à internet des zones isolées

La couverture de l’ensemble du territoire en internet nécessitera la finalisation de plus de 1200 km d’autoroute, a affirmé dimanche à Alger, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, promettant que l’année 2018 sera celle du raccordement des zones isolées.

A ce sujet, elle a fait savoir que 220 localités dans 207 communes ont été couvertes grâce au déploiement d’un total de 2700 km de fibres optiques, au moment où subsistent encore plus de 500 localités à raccorder, soit plus de 8000 km de fibres optiques.

Tout en promettant que l’Etat accompagnera AT dans cet effort, la ministre a plaidé pour un partenariat public-privé s’agissant de l’ouverture au privé du dernier km restant de la bande passante afin, a-t-elle argumenté, de décharger l’opérateur public.

Elle a, dans ce sens, reconnu la mauvaise qualité de la connectivité d’il y a plus d’un an, tout en soutenant que les dérangements qui affectaient fréquemment le réseau et ayant atteint plus de 30.000 à fin 2016, ont baissé de plus de moitié moins d’une année plus tard.

Par ailleurs, et s’agissant de la connexion par Fibre optique chez l’habitant (FTTH), lancé en février 2017, elle a promis sa commercialisation, dés la semaine prochaine au plus tard, l’Autorité de régulation venant de valider l’offre commerciale pour les prix y afférents.

De même que sa généralisation durant cette année, dés lors que le problème l’essentiel d’AT lié à la maitrise de la technologie est résolu, et ce, grâce au plan de formation de ses techniciens lancé l’année écoulée, a-t-elle expliqué.

