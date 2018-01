Malia Obama et son petit-ami Rory Farquharson en virée romantique à New York

PEOPLE - Après "Coup de foudre à Notting Hill", voilà "Coup de foudre à Harvard". Ce 21 janvier, Malia Obama et son petit-ami Rory Farquharson ont été aperçus se promenant dans les rues de Soho à New York. Une romantique virée new-yorkaise qui n'a évidemment pas échappé aux paparazzis.

Voilà bientôt un plus de deux mois seulement que Malia Obama et Rory Farquharson, jeune britannique et brillant élève venu étudier à Harvard, se fréquentent. C'est au sein de la célèbre université américaine située à Cambridge, dans laquelle étudie Malia depuis août dernier, que les deux amoureux se seraient rencontrés.

Profitant donc d'un peu de temps libre, Malia Obama et Rory Farquharson en ont profité pour se balader comme le révèle le site TMZ sur son compte Instagram.

En novembre dernier, TMZ révélait déjà des preuves de l'avancée de leur relation avec une vidéo montrant Malia Obama embrasser tendrement son petit-ami en marge d'un match de football entre l'équipe de leur université d'Harvard et celle de l'université prestigieuse de Yale. Depuis, les choses durent.