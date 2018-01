La boîte d'événementiel de Jamel Debbouze élargit ses activités au Maroc

COMMUNICATION - Le groupe Avant Scène, crée en 2003 par Jamel Debbouze et Myriam Abikzer et spécialisé dans l'événementiel, a lancé, le 19 janvier, "109", une entité "conseil et média" à Casablanca qui signe un partenariat entre l'humoriste et AfricInvest.

L'agence étend, depuis quinze ans, ses activités dans l'organisation d'événements au Maroc et à l'international. Elle élargit dorénavant son expertise dans le domaine du conseil digital, "afin de se positionner comme groupe de communication globale avec une stratégie d'accompagnement à 360 degrés de ses clients", indique la société dans un communiqué.

"À la demande croissante de nos clients, nous avons décidé de nous développer et d’ouvrir une filiale dédiée au conseil et aux médias pour mieux accompagner les stratégies de croissance de nos clients dans le Royaume et à l’international" annonce la cofondatrice du groupe, Myriam Abikzer, dans le communiqué.

Du sang neuf

Le choix de baptiser cette entité "109" n'est pas tout à fait un hasard, plutôt un jeu de mot voulu qu'on peut lire "sang neuf". En effet, cette nouvelle entité espère se positionner sur le marché digital marocain, en pleine expansion, et apporter un nouveau souffle à la communication et aux domaine des médias.

Avec des partenaires comme Jamel Debbouze et AfricInvest, un groupe indépendant spécialisé dans les métiers du capital investissement "à valeur ajoutée" ciblant les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) basées en Afrique, Avant Scène ambitionne de s'intégrer à l'échelle internationale et conforter ainsi sa stratégie de croissance.

L'agence, qui dispose d'un siège à Rabat, lancera cette filiale au sein de son bureau à Casablanca.