Sabry Mosbah, Zied Zouari et Ghalia Ben Ali au programme du festival parisien "Au fil des Voix"

Le festival de musique "Au fil des Voix" accueillera plusieurs talents tunisiens à l'occasion de sa 11ème édition qui se tiendra du 29 janvier au 14 février prochains à l'Alhambra et au Studio de l'Ermitage à Paris.

"Au Fil des Voix", réunit cette année les musiques des peuples du monde, à travers la représentation de 23 pays et plus de 1000 artistes. L'événement donnera lieu à 15 soirées et 28 concerts animés par des artistes venus de Guadeloupe, de Corse, d’Australie, d’Espagne, du Benin, du Brésil, du Cap Vert, du Portugal ou encore de Tunisie. Parmi ces derniers, les chanteurs et musiciens tunisiens Sabry Mosbah, Zied Zouari et Ghalia Ben Ali se produiront lors de deux soirées.

Le chanteur Sabry Mosbah, donnera d'abord un concert pendant la soirée du 5 février.

Fils du célèbre chanteur et compositeur Slah Mosbah, Sabry a su se distinguer à travers sa propre identité musicale et s'impose aujourd'hui comme une des figures majeures de la scène contemporaine tunisienne.

Son dernier album Asly ("Mes racines"), a été réalisé entre Paris, Tunis et Bruxelles, est marqué par un mélange de rock et de musique populaire tunisienne.

Le violoniste Zied Zouari se produira au sein du groupe "Zied Zouari Trio" le 7 février.

Le "Zied Zouari Trio" place encore une fois le métissage au centre de son art en réunissant le batteur et percussionniste arménien Julien Tekeyan et le chanteur et bassiste turc Aburrahman Tarikci qui jouera également du saz (luth persan), autour du violoniste et joueur d'alto tunisien Zied Zouari.

Le groupe interprétera des morceaux de l'album "Maqâm Roads", mêlant chant ancestral et rythmes contemporains. Ce dernier relie une multitudes de traditions musicales orientales comme le Gnawa marocain, le Tba’ tunisien, ou encore le Raga indien.

La chanteuse Ghalia Ben Ali sera quant à elle également à l'honneur de cette soirée du 7 février.

Son dernier album "MwSOUL" ("Connexion") sorti en juin 2017, a été réalisé en collaboration avec le collectif de jazz "Mâäk" - dirigé par le trompettiste belge Laurent Blondiau - s'inspire de plusieurs événements qui ont touché le monde arabe.

Le projet affirme, en effet, une véritable "connexion" entre la voix profonde et chaude de la chanteuse tunisienne et la pulsation rythmique des arrangements de cuivres de Mâäk.

