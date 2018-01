L'Espérance sportive de Tunis marque un but, Béji Caid Essebsi et Habib Essid apparaissent à l'écran (VIDÉO)

INSOLITE - Alors que l'Espérance sportive de Tunis venait d'ouvrir le score sur le terrain de Ben Guerdane, et alors que les joueurs de la capitale fêtaient leur but, une image du président de la République Béji Caid Essebsi et de l'ancien chef du gouvernement Habib Essid apparait à l'écran. (À parti de 16:24 dans la vidéo ci-dessus)

Vêtus d'une Jebba blanche, Béji Caid Essebsi et Habib Essid semblent être en train de lire la Fatiha.

L'image qui dure à peine une seconde est issue de la prière à l'occasion de l'Aïd El Idha du 24 septembre 2015 à la Mosquée Al Ahmadi à la Marsa.

Mais que vient faire cette image d'archives en plein ralenti d'un but d'un match qui se déroule en direct? Contacté par le HuffPost Tunisie, une source à la Télévision nationale explique une "erreur de manipulation": "Il s'agit d'une image d'un montage en cours" a expliqué cette même source niant toute volonté de faire passer un message subliminal.

Pour la petite histoire, après avoir mené 2 à 0, l'Espérance sportive de Tunis a été accrochée et s'est contentée d'un match nul 2 à 2. L'équipe entrainée par Mondher Kbaier reste en tête du championnat.

