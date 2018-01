Réalisation de 5 films documentaires sur le rôle du MALG dans la guerre de libération nationale

Le président de l’association des anciens du ministère de l’Armement et des liaisons générales (MALG), Dahou Ould Kablia, a annoncé samedi à Alger la réalisation de cinq (05) documentaires sur la contribution de ce ministère au recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la tenue du conseil national de l'association, M. Ould Kablia a affirmé que cette dernière avait réalisé 5 films documentaires (plus de 7 heures) qui relate le parcours du ministère durant la guerre de libération et sa contribution au recouvrement de la souveraineté nationale.

"L'association compte diffuser ces films sur les différentes chaines de télévision privées et publiques et ce, pour "sensibiliser les générations de l'indépendance sur le rôle du MALG durant la révolution", a précisé M. Ould Kablia.

Crée durant les premières années de la guerre de libération, le MALG avait pour mission d'armer les moudjahidines.

Disposant de plusieurs branches à l'intérieur et l'extérieur du pays, le ministère de l’Armement et des liaisons générales est le premier appareil de renseignements algérien chargé de la reconnaissance militaire, de l'armement et de la coordination.

